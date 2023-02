En el primer capítulo de ‘Survivor, la isla de los famosos’, después de una primera prueba, los participantes eligieron al hombre y a la mujer más débiles y ellos terminaron siendo los líderes de tribu. Pues, Tania Robledo fue la mujer que terminó como la cabeza de su equipo y ella tuvo la oportunidad de elegir a los integrantes del grupo.

Sin embargo, la elección de los más fuertes no significó que fuera la mejor para la convivencia y empezó a comprobarse con el pasar de las horas. Los problemas empezaron a verse entre la líder de la ‘Tribu Koi’ y la fisicoculturista Linna Real, terminando en un conflicto con intercambio de insultos y gritos. Y aunque la pelea no tuvo relación con el accidente de Tania y su posterior salida del programa, sí hubo reacciones sobre este hecho.

Tania Robledo atacó a compañeros que tuvo en ‘Survivor, la isla de los famosos’

Después de conocerse que Robledo no podría continuar en el programa, debido a la lesión en su mano, Linna Real y otros compañeros de tribu, prácticamente celebraron y mostraron su alivio. Por eso, en medio de una entrevista, Tania ‘estalló’ y no se guardó nada en medio del programa ‘Buen Día Colombia’:

“Muchos sentimientos encontrados, después de ver estos capítulos, asqueada de la condición humana, de lo mezquino que puede ser el ser humano, de lo cruel. Burlarse de una desgracia, como partirme una mano, que no es cualquier cosa mi mano derecha…”.

Así empezaba el descargo de la afectada y ofendida, pero cuando le preguntaron sobre a quién se dirigían sus palabras, no tuvo filtro ni lo pensó dos veces para responder:

“Por toda mi tribu, exceptuando a Juan Palau, que es alguien más generoso. Pero todos son muy malos y muy crueles. Personas sin valores, sin humanidad, muy crueles, muy mezquinos. Pero de eso se trata este juego”.

Aunque este ‘reality’ tuvo las grabaciones hace un tiempo y los participantes eliminados están haciendo su vida normal, al ver el programa, Tania Robledo se encontró con la sorpresa de los comentarios que hicieron sus excompañeros en la isla. “Sentía la mala energía, tanto es así que, me caí y me rompí la mano, pero no tanto”, expresó la actriz, que se hizo muy conocida por la primera generación de ‘Padres e Hijos’.

Y aparte de hablar de sus compañeros, también se arrepintió por haberlos escogido en ese primer contacto, ya que primó lo físico y se decepcionó por las calidades humanas. Pero le dio muy duro a las personas que llevan una supuesta vida sana:

“Tomé pésimas decisiones, porque escogí a los más fuertes, pero con los peores egos. Escogí a un par de narcisistas, psicópatas. Es muy peligrosa esta nueva ‘onda’ de esta gente espiritual y estos ‘gurús’, ‘senséis’, ‘coach’. Ese ego espiritual es el peor, porque de espiritual no vi nada, muy mezquinos. Diciendo: – Qué bueno que ya se fue, para que comamos más gallina -”.

Por lo visto en medio del programa y teniendo en cuenta el poco tiempo que estuvo en ‘Survivor, la isla de los famosos’, pareciera que estas palabras fueron dedicadas a Linna Real y Leo Cocinero. Pero al final, terminó señalando a todos, por lo que vivió en la competencia: “Asqueada de la condición humana y de los instintos más primarios”.