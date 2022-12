Más de 18.000 espectadores vibraron en el ‘carnaval oscuro’ que se tomó el complejo en El Campín el pasado viernes 9 de diciembre.

La fría noche no espantó a los amantes de bandas legendarias que elevaron la temperatura como Judas Priest, Pantera, Venom, Bring me the Horizon, Sepultura e Hipocrisy, entre otras.

La tercera edición del Knotfest en Colombia resultó bastante emotiva porque revivió la devoción de los capitalinos por las voces de Phil Anselmo y Rob Halford, que para muchos siguen estando intactas pese al paso de los años.

Los tres escenarios que propuso el festival organizado por Páramo estuvieron llenos y cargados con la energía de la marea negra que aguardó emocionada cada acto para corear himnos que definieron a varias generaciones del metal.

Los pogos estuvieron a la orden de la noche y canciones como ‘Painkiller’ y ‘livin after midnight’, de Judas Priest, y ‘Cowboys from hell’ y ‘Walk’, de Pantera, llevaron a los asistentes a desatar su emoción sobre el asfalto del complejo que por momentos tembló.

Pero el público no solo disfrutó de la música en las tarimas, ya que el carnaval también tuvo actividades alternas como la visita al museo, espacio en el que los rockeros pudieron apreciar algunos objetos distintivos de las bandas que hicieron parte del festival.

Así se vivió el festival en imágenes: