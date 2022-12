Este viernes 9 de diciembre, comienza en Bogotá el Knotfest Colombia 2022, un festival que reunirá a todos los fanáticos del heavy metal, punk, hardcore en tres escenarios: en el Complejo El Campín, los cuales estarán compuestos por el Movistar Arena y el parqueadero norte del estadio El Campín.

Dentro de los grandes invitados en este festival, que se hace por primera vez en Colombia, se encuentran Judas Priest, quiénes celebran 50 años de trayectoria artística, Pantera, Bring me the Horizon, Walls of Jericho, Hypocrisy y muchos más.

El Complejo de El Campín contará con tres escenarios: Knot Stage, Carnaval Stage y Movistar Arena. Cada uno contará con la presencia de entre cuatro y seis agrupaciones nacionales e internacionales.

El festival abrirá sus puertas al medio día y los conciertos comenzarán a las 2:00 p. m. con la banda local, Temple In Cinere abriendo el escenario del Movistar Arena.

Horarios del Knotfest Colombia 2022

Knot Stage: Acutor estará sobre el escenario de 2:45 p. m. a 3:15 p. m.; seguidos por Sepultura de 4:15 p. m. a 5:15 p. m., Venom de 6:15 p. m. a 7:15 p. m., Pantera de 8:15 p. m. a 9:20 p. m. y cierran con Judas Priest a las 10:30 p. m.

y cierran con Judas Priest a las 10:30 p. m. Carnaval Stage: Comenzará con Vended de 3:15 p. m. a 4:15 p. m., seguido por Suicide Silence de 5:15 p. m. a 6:15 p. m., Trivium de 7:15 p. m. a 8:15 p. m. y cerrará con Bring me the Horizon de 9:30 p. m. a 10:30 p. m.

Movistar Arena: Será el escenario que abrirá este compendio de conciertos con Temple In Cinere de 2:00 p. m. a 2:30 p. m., seguido por Ceguera de 3:00 p. m. a 3:30 p. m., Walls of Jericho de 4:00 p. m. a 5:00 p. m., los brasileños Ratos de Porão de 5:30 p. m. a 6:30 p. m., Samael de 7:15 p. m. a 8:15 p. m. y cierra la noche Hipocrisy de 9:30 p. m. a 10:30 p. m.

Cierres viales en Bogotá por el Knotfest

*Hasta las 12:00 p. m. del 10 de diciembre de 2022, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de la calle 57A entre av. NQS (av. carrera 30) y diagonal 61C (entrada por el Coliseo Movistar), incluidos senderos peatonales de los dos costados.

(entrada por el Coliseo Movistar), incluidos senderos peatonales de los dos costados. Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la av. NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma).

Desde las 12:00 a. m. del 8 de diciembre hasta las 12:00 p. m. del 10 de diciembre de 2022, en los siguientes tramos viales:

Cierre de la calzada norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la av. NQS.

entre la carrera 28 y la av. NQS. Cierre sendero peatonal norte de la calle 53B Bis entre la carrera 28 y la av. NQS.

entre la carrera 28 y la av. NQS. Cierre de la calzada occidental de la transversal 28 entre la carrera 28 y la av. calle 57 incluidos el sendero del costado occidental. El sendero peatonal del costado oriental no será afectado por este cierre.

*Alcaldía de Bogotá.