green

“¿Qué ha sido lo más tóxico que has hecho?”, fue uno de los interrogantes que surgieron de la dinámica en la red social. Kimberly Reyes respondió con la seriedad del caso.

En su Instagram, la actriz reconoció su acción y dijo: “La toxicidad fue una vez que un ex me dijo que estaba solo en su casa y, obviamente, yo no le creí. No tenía por qué”.

Más allá de la duda con su pareja de ese momento, de la cual no dijo el nombre, la artista —que recientemente le pegó a su esposo al grabar un video— admitió una mala conducta.

Kimberly Reyes confesó que una vez se le metió por la ventana a un ex

“Me metí por una ventana que dejaban abierta para revisar si era cierto” que estaba solo, contó.

Esa confesión estuvo acompañada por varias expresiones que dieron a entender que ella era muy consciente de lo delicado que estaba diciendo.

Quizá por eso tampoco dijo con qué se encontró cuando se metió a la casa de su ex.

Acá, la historia de Kimberly Reyes, que fue rescatada por una cuenta de chismes: