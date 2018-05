Esta imagen es solo una muestra más de que la protagonista de ‘Keeping up with the Kardashians’ no tiene ningún problema en mostrarse tal cual es, y por eso, se dejó ver como Dios la trajo al mundo.

En la fotografía se puede ver que es ella, a pesar de que no se ve su cara sus curvas no mienten. Aunque ya ha superado dos partos, el de North y el de Saint, pues a Chicago la tuvo mediante un vientre de alquiler.

Sin embargo, parece que los retoques, su régimen alimenticio y el ejercicio han rendido frutos, ya que gracias a esto, ella provoca envidia en muchas y es el modelo a seguir de otras.

Esta es la imagen compartida por Kim en su cuenta de Instagram donde ya cuenta con más de 1 millon de ‘likes’ y cientos de comentarios halagadores de sus seguidores: