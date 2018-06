La influenciadora no lo ha pasado muy bien, después de que se desató la polémica por los videos en los que aparece su pareja siéndole infiel con varias mujeres, una oleada de rumores han salido a flote en su nombre e incluso sus fanáticos se han reunido para hacerle pasar malos ratos a Thompson.

Pero ya han pasado varios días desde lo ocurrido y ella ha hecho hasta lo imposible por concentrarse en los cuidados de su pequeña True, en recuperar su figura y tal parece que también en recuperar su relación con el jugador de la NBA, como se lo dejó claro a una de sus seguidoras.

Una de sus fanáticas escribió en Twitter:

I love, adore & root for @khloekardashian but I’m so disappointed she stayed with that wasteman Tristan. she preaches about women knowing their self worth and when to walk away but when it’s time to walk the walk, she’s a hypocrite 😔

Y al notar este duro comentario, la hija de Kris Jenner rompió su silencio y le respondió por primera vez un cuestionamiento como el de su seguidora, ella le dijo:

Not exactly Queen Persia, you have no knowledge of what goes on in our household or the enormous rebuilding this takes to even coexist. I’m proud of my strength. I appreciate your opinion and I hope you hold that same opinion to everyone else who has stayed in situations.

— Khloé (@khloekardashian) June 25, 2018