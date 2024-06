Por: Cazafamosos

Kevin Spacey lleva en el ojo del huracán de Hollywood desde 2019, cuando estalló un escándalo de abuso en su contra. El actor de ‘House of cards’ fue señalado de tocar a un joven de 18 años en un bar de Inglaterra en 2016.

El actor reapareció en una entrevista con Piers Morgan para su programa ‘Piers Morgan Uncensored’ y habló de la grave situación que vive actualmente. Spacey contó que perdió su casa, ubicada en Baltimore, por culpa de las deudas.

“El lugar donde he estado viviendo está siendo embargado, así que tengo que regresar para poner todas mis cosas en almacenaje”, dijo el actor.

Además, contó que ha vivido allí desde 2012, cuando inició el rodaje de ‘House of cards’ con Netflix, empresa a la que criticó fuertemente.

Entre lágrimas, Spacey reveló que no tiene nada en su banco. “Todavía debo muchas facturas legales que no he podido pagar”, haciendo referencia a los abogados que ha tenido que pagar en todo el proceso por el escándalo.

Contó que varias veces pudo esquivar la declaración de bancarrota: “Casi logré esquivarlo, al menos hasta hoy”.

