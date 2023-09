Elton John y David Furnish, pareja del cantante, han testificado a favor de Kevin Spacey en el juicio por abuso sexual en el Reino Unido. Se les llamó a declarar sobre la presencia de Spacey en su tradicional baile anual de corbata blanca y tiara a principios de la década de 2000 y si el acusado había visitado su casa en Windsor aparte del baile.

Ambos presentaron su testimonio a través de videoconferencia desde una sala de juntas en Mónaco. Sin embargo, los detalles de sus testimonios podrían tener implicaciones significativas en el caso. El actor perdió hace meses una batalla legal y debe pagar 31 millones de dólares a los dueños de ‘House of cards’.

Elton John, quien acaba de hacer su último concierto como artista itinerante en Suecia, compareció con una chaqueta negra y una camiseta blanca con gafas de tono naranja. Se le preguntó si reconocía a una de las supuestas víctimas que ha acusado a Kevin Spacey de asalto sexual y dijo que no reconocía al hombre ni a su nombre. Furnish, vestido con una chaqueta negra, camisa blanca, pantalones color crema y zapatos de cubierta sin calcetines, también fue interrogado sobre la presencia de Spacey en el baile.

(Vea también: “Esta fue la última noche”: Elton John se retiró de los escenarios con concierto en Suecia)

La problemática surge cuando Furnish testifica que Spacey solo asistió a uno de los bailes en 2001. Presionado sobre si el actor de “House of Cards” había asistido al baile en algún otro año, Furnish fue enfático en que no. Furnish dijo que había revisado el archivo fotográfico de OK y no pudo encontrar ninguna fotografía de Spacey en el evento en ningún año excepto 2001.

Lee También

El giro en la trama llega cuando Furnish afirma que si una “estrella de la magnitud de Kevin Spacey” hubiera aparecido y se hubiera negado a ser fotografiada, habría resultado en una “situación imposible” para la fundación. “Nunca sucedió”, aseguró Furnish. Sin embargo, la línea de tiempo es importante porque el hombre testificó que Spacey lo manoseó durante varios años a partir de principios de la década de 2000.

green