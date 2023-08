Wade Robson y James Safechuck revelaron que durante mucho tiempo el artista fallecido en 2009 abusaba de ellos cuando eran menores de edad. El caso se reactivó luego de que agentes de la policía hallaran una gran cantidad de material pornográfico, incluyendo revistas, videos y fotos de niños desnudos o en poses sexuales, así como juguetes sexuales, maniquíes infantiles y una habitación secreta con una cama doble y un candado, en la mansión del cantante en Neverland.

(Lea también: La vez que Jorge Barón casi entrevista a Michael Jackson en ‘El show de las estrellas’)

En California aplica una ley que amplía el periodo de prescripción de los delitos vinculados a agresiones sexuales de 26 a 40 años.

#MichaelJackson put on a cheap disguise to go shopping for jewelry with boy back in 89, turns out the child was #JamesSafechuck. It's interesting because in "Leaving Neverland" Safechuck talks about the "engagement ring" he says Jackson bought for him. #Lovelyti2002 pic.twitter.com/dnIrIkyQ6Y

— lovelyti (@lovelyti) March 13, 2019