La supermodelo Kendall Jenner atraviesa por un gran desamor ahora mismo, pues ahora los titulares de la prensa no hablan más que de su ruptura amorosa con el deportista Devin Booker, con quien inició un romance en 2020.

Sin embargo, a finales del vero de este año, ambos anunciaban su ruptura amorosa, asegurando que quedaban como unos grandes amigos y afirmando que la decisión tomada se debía a que ambos tenían trabajos y metas completamente diferentes, que podían verse afectadas por el estilo de vida de cada uno.

Pero ahí no acababa todo, la pareja decidió seguir luchando por su amor y se dieron una segunda oportunidad, aunque lo cierto es que no fue la mejor pues ahora mismo estarían separados desde el mes de octubre y nadie se había dado cuenta. “Ambos tienen agendas increíblemente ocupadas en este momento con sus carreras y han decidido hacer eso uno prioridad… Si bien se preocupan el uno por el otro, Devin no iba a proponer matrimonio y su prioridad es su carrera. La carrera de Kendall también domina su vida”, comentaba una fuente cercana a la revista People.

Lo cierto es que no es la única que ahora atraviesa un desamor, pues hace unas semanas se confirmó la ruptura amorosa de Harry Styles y Olivia Wilde, lo que muchos han indicado que sería la razón por la que ambos, quienes ya habían tenido un romance en el pasado se han vuelto a acercar.

Ha sido ‘The Sun’, el medio que asegura que Kendall se ha convertido en una especie de hombro para llorar del cantante. Este mismo acercamiento del que tanto hablan podría traer grandes frutos para una de las Kardashian. “Harry y Kendall siempre se han mantenido en contacto, pero a la luz de sus recientes separaciones, tienen más tiempo el uno para el otro. Kendall es una de las pocas personas que comprende el nivel de fama y escrutinio que soporta Harry. Ella también está lidiando con su propio momento difícil”, declaró el amigo cercano de ambos.

Recordemos que la modelo y el artista mantuvieron un romance intermitente del 2013 al 2019 y que, después de ello siguieron estando como amigos cercanos. De hecho, hace un par de semanas, Kendall en compañía de su hermana menor Kylie y su mejor amiga Hailey Bieber, estuvieron juntas disfrutando de un show que realizó el ex integrante de la banda adolescente One Direction.

Por ahora, personas cercanas refieren que entre ambos la química sigue estando vigente, aunque también piensan en las apretadas agendas que cada uno tiene lo que dificultaría en gran medida el hecho de poder tener un romance en caso de que las cosas se vayan dando a medida del tiempo. Así que, no queda más que esperar que en algún momento ambos den alguna señal de estar juntos o, que también inicien un nuevo romance con alguien más, e incluso que se mantengan en una etapa de soltería más larga.