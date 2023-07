Y aunque hoy son una de las parejas más estables de la farándula nacional, no todo en su matrimonio ha sido color rosa: la arista de ‘La Gloria de Lucho’ confirmó en 2023, en Vea, que atravesó un duro momento hace seis años.

Todo ocurrió después de que la famosa, que además de actriz fue reina, se tuvo que separar un tiempo de Sebastián, según la declaración que entregó para la edición impresa 283 de la revista, cuando ella y su pareja estaban hablando de miedos que han tenido.

“Hace seis años me tuve que separar de ‘Tian’, porque él se fue a trabajar a México y yo estaba trabajando en Bogotá. Yo no sabía que tenía un tema como dentro de mí misma como de abandono”, fue lo primero que aseguró Kathy en la citada fuente y, enseguida, añadió:

“Cuando él se fue me pareció perfecto, me quedo acá con los niños [su hijo con Sebastián Martínez y sus hijas con Samy Bessudo], pero tuve un quiebre horrible, entré en un tema de pánico, un vacío emocional durísimo, algo inconsciente se me disparó que yo no conocí y debí trabajarlo”.