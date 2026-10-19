Karoll Márquez sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida amorosa y revelar que atraviesa una etapa especial en el terreno sentimental. El cantante y actor colombiano contó que mantiene una relación desde hace más de un año y que está tan enamorado que ha llegado a pensar en compartir vivienda con su pareja.

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La confesión se conoció durante una entrevista con ‘La Red’, espacio en el que el artista se refirió a sus sentimientos y a las cualidades que más valora en la persona que lo acompaña. Aunque no reveló su identidad, dejó claro que la relación ocupa un lugar importante en su vida.

Durante la conversación, el artista también mencionó algunas de las características que admira en su pareja. Entre ellas destacó la bondad, la nobleza y el sentido del humor, además de otras cualidades relacionadas con su personalidad y forma de ser.

“Bondad, nobleza, sentido del humor, orden, inspirada, eso me gusta”, comentó, al describir algunos de los aspectos que valora en esa persona.

Sus palabras dejaron ver que, más allá de la atracción, Márquez presta atención a cualidades personales que considera importantes dentro de una relación.

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¿Karoll Márquez se irá a vivir con su pareja?

Otro detalle que llamó la atención fue que el cantante reconoció que ha pensado en dar un paso más en su relación: vivir junto a su pareja.

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Aunque no confirmó una fecha ni aseguró que la decisión esté tomada, la posibilidad muestra que contempla nuevos proyectos junto a esa persona, con quien lleva más de un año.

Por ahora, el artista ha preferido mantener en privado la identidad de su pareja y los detalles de su relación. Sin embargo, sus declaraciones en ‘La Red’ permitieron conocer una faceta más personal de quien también ha construido una trayectoria en la música y la actuación.

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