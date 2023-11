En 2012 Karol G y Reykon lanzaron su canción ‘301’ y comenzaron a abrirse un camino en la música urbana en Colombia. De hecho, gracias a ese tema la artista antioqueña fue invitada al programa Match 4 (concurso de cultura general en Venezuela) para participar por premios.

En ese entonces, Carolina Giraldo Navarro —nombre real de Karol G— lució un ‘look’ muy diferente al que tiene actualmente e ingresó al set de grabación con cierta timidez.

Una vez comenzó el juego de preguntas, la antioqueña notó que las preguntas que les hacían a ella y su pareja tenían mayor grado de dificultad que la de los rivales, por lo que no tardó en expresar su inconformidad.

Acá, el momento de las preguntas a Karol G y su compañera:

Al escuchar sus palabras, la actriz y modelo venezolana Ivette Domínguez (que era rival de la cantante en el programa) criticó a Karol G y la trató de desconocida. Un hombre de la producción del espacio televisivo intervino e hizo sentir ml a la antioqueña al decirle que si solo sabía cantar era mejor no haber aceptado la invitación.

La colombiana no se aguantó la situación y procedió a retirarse del lugar, no sin antes dejarle unas palabras a la producción.

“Si no vamos a grabar, no grabemos entonces porque toda la actitud que tienen ustedes es que yo soy la mala. Yo solo hice un comentario a producción de que no me parecía y ya me están diciendo que con mi cara no graban. Me ofendiste [le dijo a la modelo]”, se quejó la cantante.