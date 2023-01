Recientemente la colombiana decidió sumar un nuevo reto en su vida por lo que estuvo presente en una entrevista con el periodista Chente Ydrach para la plataforma Amazon Music, en donde habló de varios temas principales, revelando el legado que desea dejarle a las nuevas generaciones musicales o, por lo menos a sus fanáticos con el paso de los años.

(Vea también: [Video] Karol G habló del desamor que vivió recientemente: “Querer duele mucho”)

“Yo fluyo con la vida, yo lo único que quiero es regalarle a la gente un momento especial cuando escuchan una canción, cuando estén conmigo en un concierto, cuando me vean en persona. Si yo puedo hacer más bonito y especial un ratico a la gente eso es como ¿me entiendes? Que me recuerden por eso”, mencionaba la artista en ese instante de la pregunta.

Karol G no haría colaboraciones con muchos artistas, pero destacó a Adele

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una confesión que hizo durante esa misma conversación en la que comentó que no grabaría con una artista como Adele debido a los distintos géneros musicales que tienen las dos, pues la exponente del género urbano recalcó su admiración por la intérprete de ‘Someone like you’, pero entendió que su música no daba para hacer alguna canción juntas.

“He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo simplemente he dicho que no porque siento que, aunque por más que me guste el artista… Por ejemplo, Adele es una reina. Adele es increíble, su música es de otro planeta, no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo, no encajaríamos en una misma canción”, mencionaba Karol G.

“Yo admiro muchos artistas con los que no fluye o no se ve especial si colaboramos, entonces como que yo con las colaboraciones como que sí las pienso mucho, como que vayan a tener un sentido, que cuando pase sea algo como especial, no porque sí, que sea una buena canción o que por lo menos a mí me parezca una gran canción”, agregó.

(Lea también: Lyn May arremete de nuevo contra Karol G: “Parece un tamal”)

Sin embargo, no solo mencionó a Adele, pues en medio de la conversación también mencionó a Michael Jackson, el rey del pop fallecido, comentando que si él estuviera vivo tampoco haría un dúo con él y esta vez lo habló asegurando que con ese tipo de artistas no les parece necesario una colaboración ya que podían ser completamente exitosos ellos solos. Aunque también habló sobre la posibilidad que hay de hacer alguna canción con artistas de otros géneros, siempre y cuando la canción le guste a ella.

Recordemos que aquel programa fue estrenado el 6 de diciembre solamente por Amazon Music y está titulado como ‘Mi viaje con Chente’, donde la artista conversa también desde El Cairo, Egipto, explicando cómo fue la grabación de su video musical de la canción en colaboración con el productor musical Ovy On The Drums.