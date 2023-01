Sin duda, la cantante colombiana Carolina Giraldo, Karol G, ha conquistado con su música, un lugar muy importante dentro del género urbano, y actualmente es una de las mujeres más poderosas de la industria.

La situación de la colombiana parece no agradarles a algunos, como es el caso de la vedette y actriz mexicana Lyn May, quien nuevamente arremetió contra la intérprete de ‘Provenza’, pero esta vez hizo referencia a su apariencia física y a los fans mexicanos de la paisa, que la enaltecen por encima de otras artistas “más guapas”, según expresó.

Lyn May llama tamal a Karol G

La vedette de 70 años ya había hecho comentarios sobre Karol G, en mayo del año pasado, cuando fue cuestionada por su ‘look’, parecido al de ‘La Bichota’, pues ambas tenían su larga cabellera de color azul. “Te veo muy Karol G”, le dijo una reportera en Los Ángeles, California, cuando asistió a un evento. Al escuchar la comparación, la actriz nacida en Acapulco y de ascendencia china presumió sus atributos y su “cinturita”, comparada con la de Carolina Giraldo.

“No me compares con esa vieja, está gorda ella y yo estoy muy bien, tengo mi cinturita, ella no tiene cintura, está muy pareja, parece tamal”, y aseguró que siempre ha tenido una cintura que mide 57 centímetros “siempre he sido de cintura chiquita y nalgotas”.

¿Lyn May dice que Karol G está gorda e insinúa que es sobrevalorada?

Recientemente, durante un encuentro entre una periodista y Lyn May, que ocurrió en el aeropuerto de México, salieron a relucir nuevamente comentarios polémicos sobre la intérprete de Tusa. La bailarina de cabaret habló sobre su físico de Karol G criticó a los fanáticos mexicanos por quererla y los consideró ‘Malinchistas’, porque para ella, no valoran lo suficiente a las artistas mexicanas y si idolatran a las extranjeras.

Así las cosas, la periodista le cuestionó sobre si le tenía envidia a las famosas jóvenes, que al igual que ella, se han ganado al público. Según su respuesta, ella no tiene ese sentimiento. “Si yo fuera envidiosa no estaría aquí, al contrario, yo pienso que la mujer que está en un escenario debe de conservarse, cuidarse, arreglarse para que el público te vea guapa” dijo, y nuevamente puso en firme su pensamiento sobre Karol G, “pienso que la señora está gorda y la traen acá los mexicanos por qué, si aquí en México hay preciosidades”.