La colombiana ha vivido momentos increíbles este año, llenos de música y de presentaciones en vivo pues en este 2022 Karol G realizó dos giras, la primera mundial llamada Bichota tour y luego sorprendió con ‘Strip Love’ una seria de shows que realizó por Estados Unidos y Canadá donde esta vez implementaba nueva escenografía en la que incluía una tarima en forma de corazón y al estilo de Bad Bunny, volaba por todo el lugar en su propio Ferrari.

En medio de sus múltiples presentaciones la colombiana se volvía viral tras algunos videos en las redes sociales donde se le veía un poco melancólica al cantar una que otra canción como sucedió con Ocean, canción que para nadie es un secreto que va dedicada al puertorriqueño y exnovio de la artista, Anuel AA, pues mientras se presentaba recordaba los momentos que había vivido en su relación, por lo que por momentos no podía seguir cantando y en medio de las lágrimas finalizaba la canción.

(Vea también: Lyn May arremete de nuevo contra Karol G: “Parece un tamal”)

Lo cierto es que mientras ella seguía enfocada en la música su expareja ya conseguía un nuevo amor e incluso se casaba con ella.

Sin embargo, la cantante nunca habló públicamente sobre sus sentimientos hasta hace poco en medio de una entrevista con Chente, un puertorriqueño que cuestionó sus sentimientos en aquel instante.

“Que querer duele mucho… El año pasado fue un año como que muy raro para mí porque profesionalmente estaba pasando las mejores cosas en mi carrera, pero personalmente estaba completamente vuelta un ocho muchos aspectos no voy a decir pues que solamente el de amor o no, como persona uno puede pasar por muchas cosas que no tienen que ver con el amor que son difíciles como que significa mira que el corazón no está roto, está completo ahí está el dolor expresado de cierta manera” mencionaba la intérprete de ‘Tusa’.

Lee También

Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar y muchos aseguraban que era una indirecta para el boricua aunque otros la defendían al respecto:

“Ella no mencionó a Anuel la gente debe aprender a escuchar es que acaso ella no tiene derecho de haberse enamorado de otra persona y estar mal por otras cosas que no tienen nada que ver con su ex”, “demasiado madura esta mujer, si ella escribiera un libro de su vida con Anuel se hace más millonaria porque a la gente le gusta el bochinche y todos querían saber qué pasó en esa relación, ya dejen a la mujer tranquila que ella no lo menciona a él ni para bien ni para mal, ya Anuel tiene lo que le toca y punto”, son algunos mensajes que se pueden leer en las diferentes publicaciones realizadas por algunos internautas en Instagram donde colgaron el video con esa declaración.

En esa misma entrevista la artista también habló de las razones por las que usualmente no realiza colaboraciones con otros artistas pues argumenta que para ella es muy importante sentir la conexión con el otro cantante o, por lo menos saber que su música y género musical van muy acorde para así sorprender al público.

Como ejemplo puso a Adele a quien admira notablemente, pero aseguró que reconoce que no son de géneros o de estilos parecidos así que lo haría una colaboración con una artista así.