La cantante paisa, que desmintió los rumores de ruptura con Anuel, aseguró en la red social que está feliz y agradecida, al parecer, por todo el apoyo que le han dado sus fans de todo el mundo, pues esto se ha visto reflejado en las últimas premiaciones de la industria musical; en noviembre se llevó un galardón en los American Music Awards.

Por lo anterior, Karol G les comentó a sus más de 2,6 millones de seguidores de Twitter que planea regalar una ‘jeepeta’, el mismo tipo de vehículo que menciona en uno de sus últimos sencillos, que sería la respuesta a la canción ‘La jeepeta’, de Anuel junto a Nio García y Myke Towers.

Todo indica que el carro lo piensa regalar entre todos sus seguidores, así que podría llegar a cualquier parte del mundo. “Llegó mami Noel”, añadió la intérprete de ‘Ay Dios mío’ en su escrito.

Aquí, el trino de la artista, quien les ganó a varios hombres del género urbano en los EMA 2020:

Me siento tan feliz y agradecida que estoy aquí pensando en que se me ocurre para regalar una Jeepeta entre todos mis Fans 🤔 Me ayudan? 🎅🏽🎄☃️ Llegó mami Noel !!!

— BICHOTA (@karolg) December 1, 2020