Karol G sigue con su gira por Europa y en su paso por el Mercedes-Benz de Berlín, en Alemania, vivió un momento muy emotivo al hablar sobre un amigo que falleció recientemente, por lo cual no pudo contener las lágrimas e invitó a los asistentes sobre reflexionar acerca de aprovechar a los seres queridos cuando están en vida.

Antes de interpretar ‘Ocean’, una de sus canciones más sentimentales, ‘La Bichota’ aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje a un ser querido que murió hace poco y que aún la tiene devastada.

“Hace un par de días perdí una persona que se fue al cielo, que quería mucho y que me di cuenta muy tarde de que lo hacía. No me había percatado, hasta ahora. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, compañía y amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo expresé como quería”, dijo Karol G mientras estaba en el medio del escenario.