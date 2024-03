Karol G no está pasando por el mejor momento de su vida, no porque su música no se esté vendiendo, sino porque ha tenido que lidiar con dos situaciones que le han robado la paz y la tranquilidad.

(Vea también: Karol G sigue cosechando logros y prestigiosa revista la nombró la “mujer del año”)

Todo ocurrió en la noche del jueves 29 de febrero, cuando Karol G se dirigía a Guatemala en su avión privado. El comandante de la aeronave reportó humo inusual en la cabina, lo que lo obligó a buscar una pista de aterrizaje de emergencia en Los Ángeles.

Luego de haber pasado el susto, Carolina Giraldo, como es su nombre real, logró llegar a sus compromisos musicales. Sin embargo, parece que las situaciones malas siguen pasando.

En medio de su ‘show’ de Guatemala, con lágrimas en sus ojos, Karol G tuvo que detenerse para dedicarle unas palabras a los asistentes del evento:

“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un ‘show’ y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Famosos de la A a la Z (@famososhastalaz)

(Vea también: A Karol G le quedaron las rodillas moreteadas por bailar en el suelo; lo dio todo)

Sin duda, todos los fanáticos de la antioqueña le dieron la energía suficiente para secar su cara y siguiera con el espectáculo.

Seguidores aplaudieron su transparencia y su manera de solucionar la situación, ya que, a pesar de su sentimiento de impotencia, se repuso rápidamente para tratar de ofrecer el ‘show’ que está acostumbrada a mostrar.

Por ahora, no se ha pronunciado en redes sociales sobre lo sucedido en Guatemala.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.