green

Desde hace varios meses la pareja de cantantes de género urbano, Karol G y Anuel AA, han estado inmersos en diversos rumores con respecto a una supuesta ruptura de su relación, pues dejaron de subir cosas a redes sociales y varias personas se encargaron de difundir esa suposición.

El programa Primer Impacto de la cadena Univisión, informó hace algunos meses que la pareja se había separado desde el año pasado y que todo habría sido consecuencia de “una tercera persona en discordia“.

Asimismo, la revista People en español también anunció que entre la artista colombiana y el rapero puertorriqueño ya no había nada. El reconocido medio se basó en fuentes extraoficiales presuntamente cercanas a los reguetoneros, que afirmaron: “Ya no están. No son pareja“.

Sin embargo, en diálogo con Los Ángeles Times, Karol G se pronunció al respecto y dio fin a los rumores recalcando que seguían juntos y que la relación estaba estable.

“Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un objetivo […] Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos“, aseguró la colombiana.

Cabe resaltar que una de las señales que también aportó a que muchas personas pensarán que habían terminado es que se dejaron de seguir en sus redes, pero teniendo en cuenta lo que la artista explicó estaría clara la razón del por qué lo hicieron.

La pareja de cantantes se conoció en 2018 en medio de una grabación del video de ‘Culpable’ una canción en la que ambos participaban, pero fue tiempo después que oficializaron un noviazgo durante un concierto en Nueva York.

Aquí, algunos momentos que Karol G compartió en su perfil de Instagram con Anuel AA.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)