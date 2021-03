green

Los tres habían prometido no cortarse el cabello durante un tiempo cuando empezó la pandemia. No obstante, la actriz no pudo cumplir porque por ‘Pa’ quererte’ debió despuntárselo antes y, como ella misma lo menciona en Instagram, salió de competencia.

En esa publicación, la actriz —que no es la única de ‘Pa’ quererte’ que se hizo notorio cambio, Juliette Pardau y Juliana Velásquez también— además confesó que después les puso un límite a su esposo e hijo, al notar que ni ellos sabían hasta qué fecha se iban a dejar crecer el cabello, pero el tema incluyó una noble causa relacionada con los enfermos de cáncer.

“Al verlos tan mechudos, un día les pregunté que hasta dónde se lo iban a dejar crecer y ninguno supo contestar, así que les puse una meta: lo necesario para donarlo. Y así, estos dos hombres esperaron más de un año para alcanzar los 30 centímetros”, escribió la artista.

De ese tiempo, la famosa también recordó algunas cosas curiosas que les pasaron, entre otras que a su hijo terminaron confundiéndolo: “Y justo cuando ya estábamos acostumbrados a que nos dijeran ‘linda la niña’, cuando ya no peleaban conmigo con la desenredada de la mañana y de la noche, llegó el día de entregar el mechero”, relató.

Cambio de ‘look’ de ‘Miranda’ de ‘Pa’ quererte’

Al ver a su marido y su heredero con su nueva imagen de cabello largo a corto, la actriz Ana María Medina confesó que quedó “antojada de peluquería” y para tapar sus canas decidió teñirse el cabello.

En el video que compartió para mostrar el cambio de ‘look’ de ella y su familia se ve que se hizo unos mechones en la parte de adelante y parece que su pelo tuviera tres tonos. Ella aseguró que se lo pintó de un “color divertido, aprovechando la decolorada natural 😂”.

Esa grabación, así como otras fotos de su esposo e hijo mostrando cuánto cabello les cortaron, se pueden ver en el siguiente carrusel de Instagram publicado por la actriz de ‘Pa’ quererte’. Después aparecen dos postales de cómo lucían antes de renovar su imagen:

