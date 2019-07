“El que tiene plata se da esos lujos y hay muchos niños que no tienen ni qué comer, así es la vida de dura para los más pobres”, fue lo que le escribieron exactamente a la pareja del jugador de la Selección Colombia.

Ante eso, Karin primero le respondió a esa persona y luego publicó en sus historias de Instagram un pantallazo de lo que le dijo el usuario y cómo ella reaccionó, pero con una aclaración adicional en la que contó que ella no tuvo una vida fácil en el pasado y que lo que ha logrado hoy en día ha sido gracias a su esfuerzo y al de su esposo.

“¡A mí tampoco mis papás me hicieron nada de esa cosas y acá estoy dándome esos gustos con mis hijos, y yo no estoy ni amargada ni con complejos, estoy feliz y agradecida con la vida que me tocó a mí y la que le estoy dando a mis hijos!”, fue parte de la reacción de Karin, como se ve en el pantallazo que compartimos al final de esta nota, y añadió:

“¡A todos desafortunadamente nos toca vivir esas cosas diferente, mi mamá, madre soltera, me sacó adelante, sin lujos, con lo básico, pero hoy en día gracias a Dios puedo darle a mis hijos cosas que yo no tuve, y lo voy a hacer con la felicidad más grande! Las cosas se consiguen con sacrificio, no podemos esperar que nos caigan del cielo. A mi esposo también le tocó duro para llegar a donde está hoy en día”.

Se desconoce qué lujos eran los que le estaba criticando el usuario, pues Karin no lo mostró, lo cierto es que podría ser o por sus vacaciones o por el ‘baby shower’ que le hicieron por la próxima llegada de su segundo hijo con Santiago, Lucca (el primero es Thiago), que son los dos eventos más recientes de los que ella ha compartido instantáneas en la red social.