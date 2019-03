Para Juliana, el aprender a quererse más allá de la apariencia es una de sus superaciones. “Para nadie es una mentira que toda la vida he sido una niña grande y en el momento en que dejé de preocuparme por cómo me veía o cómo me veían los demás fue el momento en que mi cuerpo empezó a entender”, le dijo a este medio.

Luego, recordó todas las cosas que le preguntan o le inventan al ver que ahora luce diferente, por ejemplo ahora se ve más delgada, pese a que para su participación en ‘La Gloria de Lucho’ tuvo que subir ocho kilos. Y fue ahí que contó que su secreto no está en las cirugías estéticas, pues no se ha mandado hacer.

“Y me dicen: ‘¿Te operaste?’ ‘¿Te has hecho algún tipo de cosas extraordinaria?’ ‘¿Acupuntura?’ Mira, yo no he hecho nada diferente a bailar cuatro veces a la semana, para hacer ejercicio, y a comer bien”, , expresó la artista en este portal, y continuó:

“Pero no me he matado de hambre, no me he hecho ningún procedimiento estético, que sé que surgió la duda… absolutamente nada. Yo aprendí a quererme y a darme cuenta que yo era una persona maravillosa, como me hizo Dios”.

Al final de la conversación, Juliana aprovechó para enviar un mensaje a quienes viven inconformes con si mismos.

“Es una invitación que quiero extenderle no solo a las niñas de mi edad, a todas las mujeres, los hombres, que tal vez no se siente conformes: ‘Oigan, estamos vivos y somos increíbles tal cual como somos. Al que no le guste, pues sorry: ¡cambie de página y ya!’”, puntualizó.

Cabe mencionar que, aparte de ‘La Gloria de Lucho’ y ‘Club 10’, se dice que Juliana también trabajará en la serie sobre el caso Colmenares (hará el papel de Jessy Quintero).

No obstante, al preguntarle al respecto, la famosa señaló que aún no puede referirse al tema.