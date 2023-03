En Medellín nadie está exento a los robos. Los ladrones se han metido a colegios e iglesias. La más reciente víctima fue la fundación Mi Sangre, creada por el cantante colombiano Juanes. El reporte policial indica que la alerta se realizó a través del 123 y, casi de inmediato, los agentes del cuadrante se desplazaron hasta el lugar señalado.

Solo al llegar al sitio se enteraron de que se trataba de la fundación Mi Sangre. Luego de verificar lo sucedido, se estableció que los ladrones se llevaron cinco computadores avaluados en 15 millones de pesos.



Al parecer, las personas forzaron las ventanas y entraron al lugar, pero este no tiene cámaras de seguridad para verificar lo sucedido o dar con la identificación de los responsables.

Sin embargo, ya la Sijín y la Sipol tienen la información que hasta el momento se ha recabado.

Por el momento, el cantante, quien no la he tenido fácil por tener que alejarse de un gran amor no se ha pronunciado sobre lo sucedido y se espera que pronto de declaraciones de los hechos.