“Me siento muy agradecido por gozar en este momento de mi vida de una relación como siempre la he querido. Él es una persona que me apoya y me da su incondicionalidad para atravesar procesos que han sido muy importantes, más estando lejos de mi familia. Encontrar a alguien que te haga sentir así es increíble”, fue lo primero que expresó el famoso sobre su compañero sentimental en la revista.

Luego, Juan Pablo expresó por qué sigue manteniendo en reserva la identidad de su pareja, pues aunque quisiera mostrar quién es, esto se dará, según el actor: “Poco a poco y a medida que él se sienta más cómodo; en este momento estamos muy enamorados”

En la conversación, el artista también manifestó que no descarta la posibilidad de formar una familia y, además, detalló qué lo enamora de un hombre, sin especificar si esas características las tiene su novio.

“[Que me haga reír] eso me enloquece y es la cosa más sexi; me encanta que le guste comer como a mí, alguien que no se tome en serio nada, una persona que me nutra el alma. Soy fácil de conquistar, pero exigente (risas)”, manifestó.

La entrevista completa de Juan Pablo a la que 15 Minutos le dedicó siete páginas, y donde él también se refirió a otros temas personales tras su ‘salida del clóset’, se puede leer en la reciente edición impresa de la revista; la portada es con este actor de producciones como ‘El secretario’.