Alvira, muy reconocido por sus método periodístico de inmersión para relatar historias, vivió el susto de su vida después de que estuviera a punto de ser alcanzado por un trueno que cayó durante una grabación que estaba haciendo en Medellín y por poco termina en tragedia.

El comunicador, que comentó le hicieron una fea jugada en Canal RCN, se encontraba grabando un video promocional para su programa “Sin Carreta” ahora emitido en W Radio, cuando un rayo cayó apenas a unos metros del punto en que él estaba echando su cuento.

Producto de ese hecho, Alvira y su grupo de trabajo vivieron momentos de pánico, pero también de agradecer por haber resultado ilesos luego del impacto del trueno. De hecho, en sus redes sociales publicó imágenes del instante preciso del incidente y expresó: “Casi me les voy”.

(Vea también: Juan Diego Alvira habló de la dura experiencia que vivió con canal: “Se te cae el mundo”)

Ahora, el experiodista de Noticias Caracol relató su angustia en el programa ‘6 AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, en donde manifestó que se salvó “por un pelo” de morir.

Una de sus colegas, sorprendida, le preguntó si él creía en Dios, pues el milagro de salvarse de un episodio como ese es increíble. Alvira, emocionado, respondió: “Sí, creo en Dios, se lo juro que sí”.

Prosiguiendo con su relato, mencionó que “estaba pensando en eso” todo el día, en que ese milagro no ocurre tan a menudo y que en muchas otras circunstancias, le gente muere de inmediato ante el impacto de un rayo a campo abierto.

“Yo dije no era mi día, no me tocaba. Dios metió la mano, nos salvamos por un pelo”, señaló el periodista.