Tanto El Heraldo como El Universal dicen que el presentador sufrió una isquemia cerebral que se le convirtió en una hemorragia.

Según los diarios, Jorge Mario Valencia, mejor conocido como Jota Mario, padece de una hipertensión en el cráneo por lo que los médicos le inducieron un coma que lo mantiene con ventilación mecánica.

El Heraldo no dice de qué fuente sacó esa información pues, si bien afirma que la noticia de que Jota Mario fue hospitalizado la dio a conocer ‘la Negra Candela’, ella no menciona el estado de salud del presentador, mientras que El Universal habla de una fuente no oficial.

Esta información contrasta con el pedido que la familia de Jota Mario le hizo al Hospital de Bocanegra de Cartagena, donde el presentador se encuentra recluido. De acuerdo con El Tiempo, ellos les solicitaron al centro médico no dar un parte médico a la prensa.

No obstante, por el reconocimiento que tiene el presentador y el interés que genera entre los colombianos, gracias a su larga trayectoria en la televisión en reconocidos programas como ‘Sábados felices’, se espera que en las próximas horas el hospital haga público su estado de salud.

Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), Antonio Sagbini, dijo, según Caracol Radio, que Jota Mario sufrió un vértigo este sábado y al día siguiente le dio un fuerte dolor de cabeza, cuando disfrutaba de unos días de descanso en la ciudad amurallada.

Entretanto, la exesposa del presentador Marcella Abello, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que Jota Mario, padre de sus dos hijos, no tenía muerte cerebral, pero sí estaba “delicado” de salud.

Por ahora, se espera un parte médico oficial del hospital.