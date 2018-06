YouTube @The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

A pesar de ya no ser el galán que derrite corazones y baila enérgicamente, Travolta probó que el ‘swing’ sí lo conserva, cuando le contó a Jimmy que él propuso el baile de ‘las 4 esquinas’ para el filme y decidió mostrarle cuál era.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Esto cuesta el traje de Robbie Williams que generó amores y odios en el Mundial

Emocionado, Fallon se levantó, le siguió el paso al famoso actor y este fue el divertido resultado que muchos recuerdan del segmento de ‘Grease’ a ritmo de la canción ‘You’re The One That I Want’:

A continuación, el video de los movimientos de John en la película de 1978, dirigida por Randal Kleiser.