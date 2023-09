Joe Jonas sorprendió a sus fanáticos después de que se hiciera público que solicitará el divorcio a su pareja Sophie Turner, esto tras cuatro años juntos y haber formado una familia con dos hijas en común. El cantante de 34 años presentó una solicitud el martes para poner fin a su matrimonio.

La solicitud fue presentada ante el tribunal del condado de Miami-Dade en Florida. Aunque ya existían rumores sobre la separación, fue hasta hace unas horas, ambos compartieron un comunicado en el que confirman la separación y piden respeto ante este complicado momento familiar.

La solicitud señala que el matrimonio “está irremediablemente roto”, la pareja se habría casado en Las Vegas el 1 de mayo de 2019 en una ceremonia secreta, a pesar de que esto ha sorprendido a muchos, pocas personas conocen la historia de la pareja.

La pareja habría tenido su primer contacto en 2016, cuando Joe le mandó un mensaje a la actriz de ‘Game Of Thrones’ por medio de Instagram, algo con lo que comenzó el primer acercamiento de la pareja y así comenzaron su historia.

4 de diciembre del 2018. Nick Jonas y Priyanka Chopra se casaron, a la fiesta asistieron el hermano de Nick, Joe junto a su acompañante Sophie Turner, algo que sorprendió a muchos.

28 de febrero de 2019. Los Jonas Brothers hicieron su regreso oficial con la canción ‘Sucker’, está canción cuenta con un video musical, mismo dónde se puede apreciar a Sophie Turner.

1 de mayo 2019. La pareja asiste junta a los Premios Billbord de la Música, siendo esta misma fecha cuando la pareja decidí casarse en Las Vegas de manera secreta.

Right before hitting the stage 💥 #BBMAs pic.twitter.com/ob3UrYapMg

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) May 2, 2019