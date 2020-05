Medios sensacionalistas como The Daily Mail y Page Six aseguran, incluso, que el estado de gestación de la actriz de ‘Her’ es ya avanzado y daría a luz este verano (hacia agosto).

Este sería el primer hijo tanto para Rooney, de 35 años, como para el ganador del Óscar por su papel del Guasón, que tienen 10 años más que su prometida.

La pareja, según W Magazine, pasa su cuarentena en Los Ángeles, en donde mantienen su bajo perfil de siempre, razón que el medio destaca para explicar por qué no han hecho el anuncio.

Tanto Page Six como Daily Mail reportan haber contactado a los representantes de los actores, pero sin éxito, y recuerdan que la foto más reciente que circula de Mara es del Día de la Madre, cuando fue a visitar a su hermana con un saco holgado, que hace pensar usó para ocultar su barriga.

Rooney Mara may be pregnant but it may also simply be that she enjoys dressing like a hobo. It's honestly hard to tell. pic.twitter.com/gtn19ib3e9

— Kayleigh Donaldson (@Ceilidhann) May 11, 2020