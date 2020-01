Al empezar su programa, Fallon contó al público que conoció a Bryant cuando el deportista tenía apenas 17 años y él, 21, antes de narrar una curiosa experiencia que vivió con el jugador de los Lakers, precisamente, por el estatus que le daba el equipo al que pertenecía.

“Manejamos por Sunset Boulevard a este lugar llamado Pink Dot. Entonces, entro, abro la puerta y está cerrada, y el chico dice: ‘Lo siento, no puedo venderte nada’. Y yo digo: ‘Solo queremos conseguir la cerveza allí’, y él dice: ‘Sí. No puedo hacer eso, así no es como funciona este lugar. Solo entregamos a domicilio’. Luego, Kobe saca su identificación y la pone contra el cristal y dice: ‘Soy un Laker’, y el joven abrió la puerta y nos fuimos con cinco cajas de cerveza y salvamos la fiesta”, recordó Jimmy, al tiempo que aclaró que Kobe no tomaba, y solo hizo la gestión para el disfrute de los demás.

Fue justo después de narrar esa anécdota que comenzó a flaquear el presentador: “Luego nos encontramos durante años y reímos al hablar sobre esa noche en que nos conocimos [pausa por el llanto]. Nos reímos de todas las buenas cosas que pasaron desde entonces, y nos reíamos ahora sobre cómo criar hijos y los estúpidos errores que cometemos tratando de descubrir cómo ser buenos padres”, dijo con la voz entrecortada.

Al final, haciendo referencia a cómo se conocieron, Jimmy cerró su introducción al programa con un: “Kobe, cuando nos volvamos a ver, vamos a correr cerveza”.