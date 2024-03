Alina Lozano compartió en un video el problema que tuvo con el celador de su conjunto por no dejar entrar a Jim Velásquez. Según lo que dijo en el video, el problema se desató porque, a pesar de enviar una carta firmada, no dejaron entrar al joven.

Enfurecida, Lozano compartió la situación en sus redes sociales como queja y el video se hizo tan viral, que finalmente terminaron despidiendo al señor de la portería.

Debido a esta situación, Jim Velásquez fue interceptado por una supuesta seguidora mientras él se encontraba en el Huila por un viaje de trabajo.

“Empezó a decirme un montón de vulgaridades, diciéndome que por mi culpa y la de Alina habían echado al celador del conjunto, que éramos unos escandalosos, que no deberíamos estar en redes sociales, que no éramos un ejemplo para la sociedad y terminó agrediéndome. Se me lanzó encima, me arañó la nariz, me pegó acá, me arañó los brazos y mis amigos fueron los que me la quitaron de encima”, relató el creador de contenido.