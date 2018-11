Según las declaraciones dadas en el programa, lo primero que quiere hacer De la Peña apenas empiece el otro año es ampliar su familia, trabajará para que eso ocurra pronto y también hará todo lo posible para mantener unidos a todos sus seres queridos.

“Para el otro año toca. A principio de año para que Luna (su primogénita) no crezca tanto y no tenga tanta diferencia con su hermanito o hermanita”, confesó.

Aunque para Jessica tener otro bebé es una de sus prioridades, parece que esto no es una petición de su pequeña, como normalmente ocurre.

“Luna no quisiera una hermana de su edad porque se muere por sus hermanas mayores […] Es tan celosa, no creo que esté pidiendo un hermanito […] Me gustaría una hermana contemporánea a ella, máximo que se lleven 2 años”, concluyó para el medio.