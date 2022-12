La actual presentadora de ‘La descarga’, ‘reality’ musical de Caracol Televisión, les dejó ver a sus seguidores cómo es su piel natural cuando no está expuesta al maquillaje que normalmente le es aplicado para salir frente a las pantallas.

(Vea también: Quién es el músico que sería novio de Jessica Cediel; pasado con Karol G y otra famosa)

Movilizándose en un vehículo, la comunicadora se grabó de cerca para que el lente de su celular captara algunas de las manchas que le salen y que muchas veces son ocultadas por filtros o cosméticos.

Qué dijo Jessica Cediel sobre las manchas en su cara

Aunque la bogotana, que hace poco lamentó la pérdida de un ser querido al que le decía ‘papi’, suele compartir ‘tips’ de belleza, dejó ver que su piel se ve afectada por los rayos solares u otros factores.

“Miren las machas, niñas. Mis vacaciones, mi piel es así de manchada, lástima ¿yo qué hago?”, mencionó inicialmente en sus historias de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Según se pudo apreciar, en sus pómulos se hacen unas manchas de tono café claro, que a simple vista son difíciles de percibir.

“Mancha, mancha, mancha. Esto soy yo sin filtro ni maquillaje, solo tengo protector solar y con un poquito de color, no me las tapé”, agregó la presentadora.

Las imágenes las acompañó de un texto en el que pidió que no la critiquen, ya que es normal que a cualquier persona le salga algún tipo de mancha en su cuerpo.

“Así soy para que cuando me vean en la calle no critiquen. No tenel la piel perfecta es perfecto”, escribió Cediel en su video.