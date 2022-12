Desde que un seguidor los captó juntos, Jessica Cediel y Ovy On The Drums protagonizan insistentes rumores de un posible romance, que estaría sucediendo después de la prolongada soltería de los protagonistas. En octubre de este año, la presentadora de La descarga, el templo de la música, fue vista con el productor musical en Rancho MX, el restaurante de su exnovio Pipe Bueno. Un portal de entretenimiento publicó varias fotos de los dos famosos disfrutando de una cena en el lugar, abrazándose y cantando lo mejor de la música regional mexicana.

Tiempo después, a la bogotana de 40 años se le volvió a relacionar con el paisa cuando, al parecer, estuvo presente en el rodaje del video musical de Cairo, la más reciente canción de Karol G y su amigo cantante Ovy On The Drums. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, sin embargo, hace unos días, los internautas sacaron sus propias conclusiones al ver a ambas figuras visitando el mismo lugar durante Navidad.

¿Jessica Cediel confirmó romance con Ovy On The Drums?

Desde el pasado 24 de diciembre, Cediel regresó a sus redes sociales para desear una feliz Navidad a sus seguidores. En las publicaciones que realizó en Instagram, la presentadora se mostró nostálgica por pasar las festividades lejos de su familia y su país natal. Sin embargo, no ocultó la emoción de estar disfrutando los paisajes del occidente de Estados Unidos.

Aunque hasta ahora no ha dado a conocer la identidad de su acompañante, Jessica Cediel mostró que estaba esquiando y sigue disfrutando de los paisajes estadounidenses, así como de su gastronomía. Varios internautas se dieron cuenta que, en las redes sociales de Daniel Oviedo, productor musical, amigo de Karol G y mundialmente conocido como Ovy On The Drums, predominan publicaciones recientes con los mismos paisajes que publica Jessica.