Jessica Cediel ha sido centro de comentarios a lo largo de su vida, algunas veces por situaciones polémicas, otras por su carrera en televisión y hasta por su vida amorosa.

Sin duda, una de sus parejas más estables y famosas ha sido Pipe Bueno, con quien duró cinco años. Se separaron por cuestiones de distancia. Ella se había ido del país por trabajo y finalmente las cosas no pudieron ser.

Sin embargo, su relación es bastante cordial. Han trabajado juntos en televisión y se siguen apoyando en sus proyectos personales. Pero no todas las exparejas de Jessica Cediel han sido motivo para recordar con cariño.

Ella misma fue quien habló del tema en sus redes sociales:

“Hay gente aterrada de que me han roto el corazón. Así de desubicados en la vida. Yo también he roto corazones, así que también he estado desubicada. También he tenido momentos humildes, demasiados humildes, que uno mira para atrás y dice: ‘¿En qué momento me metí ahí?’ Hay gente que cree que porque uno es una figura pública no le pasa nada. Bebé, yo soy igual que ti y más, la vida es así”.

En redes sociales no dejaron pasar el momento así como así, por lo que empezaron a comentar sobre la situación y a especular de quién se trataba. Hay que recordar que hace pocos días su exprometido, Mack Roesch, apareció en redes sociales cruzando lo que parecía ser una fuerte depresión.

Muchos seguidores en redes sociales le han enviado buena energía al hombre, quien ahora vive en Puerto Rico y está reparando una casa en la isla.

