Jenn Muriel, expareja de Yeferson Cossio, habló de los 10 años de relación que sostuvo con el ‘influenciador’, de quien ahora está alejada, y dio su opinión luego de terminar su relación.

(Vea también: “Lo que fue, fue”: Jenn Muriel habla de frente de su ruptura con Yeferson Cossio)

Jenn Muriel habló de su exnovio Yeferson Cossio

En entrevista con Cristina Estupiñán, en su programa ‘Sinceramente Cris’, Muriel contó:

“Ha sido un proceso de hace dos años, he estado cambiando mi mentalidad trabajando en mi crecimiento personal porque me vi perdida en cosas muy superficiales y ahora con los pies en la tierra veo todo muy distinto”.

Después, contó: “He tenido terapias y me han ayudado muchísimo pero lo que más me ha ayudado han sido los libros y a partir de eso he cogido las riendas de mi vida y quiero aportarle algo bonito y de valor al mundo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yef (@yefersoncossio)

Muriel reflexionó sobre su pasado en la relación con su exnovio, expresando: “En ese entonces, me descuidé a mí misma; mi vida giraba en torno a los demás en lugar de centrarme en mí. Tenía una baja autoestima y perdí mi rumbo en cosas superficiales. Llegué al punto de tomar decisiones desde un lugar de desequilibrio mental, alejándome de personas importantes en mi vida y experimentando un cambio completo en mi mentalidad.”

Luego, indicó:

“Llevaba 10 años en una relación y entonces cuando me vi sola, me fui a vivir independiente a empezar de cero. Fueron momentos difíciles pero, doy gracias y fue necesario para mi crecimiento personal, fue como un despertar, como que me quitó una venda de los ojos y he aprovechado para mi crecimiento personal, estoy muy feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yef (@yefersoncossio)

Lee También

La creadora de contenido también indicó: “He aprendido mucho de los libros, yo leo un libro y es un tipo de terapia, no existe nada más que lo que estoy leyendo, ojalá todo el mundo tenga el habito de la lectura y me encantan los libros de autoayuda”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jenn muriel (@jennmuriel)

¿Qué hace Jenn Muriel?

La exnovia de Yeferson Cossio se dedica a hacer contenido original a través de sus cuentas de redes sociales, quien en Instagram ya pasó los 7 millones de seguidores.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.