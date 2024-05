Yéferson Cossio terminó su relación de años con Jenn Muriel y encontró el amor de su vida en Carolina Gómez, con quien lleva más de un año.

A pesar de que la pareja no tuvo un inicio sencillo, ya está pensando en dar el siguiente paso. A través de las redes sociales, Cossio subió un video donde aparece Carolina Gómez sentada al frente del mar mientras él le pregunta qué le diría si le llega a pedir matrimonio, a lo que Gómez le contesta: “Sí”.

“Yo le voy a proponer, usted y yo sabemos que sí. Dígame que no y no le vuelvo a hablar en la vida“, fueron las palabras de Cossio a Gómez, a las que ella le contestó que lo ama y que estaría feliz de decir que sí.

A pesar de que no se específicó en un día para la propuesta, está claro que el empresario y creador de contenido está listo para ir al altar.

Algunos de sus seguidores no pudieron evitar pensar en Muriel, que pasó 10 años al lado de Cossio:

“¿Usted se imagina uno perder 10 años de la vida con un payaso de estos y que nunca se quiso casar ni tener hijos y que aparte le engañaba? Llega la amante que en menos de 3 meses si quiere casarse y formar un hogar. Conclusión no aguanten nada y no sean la mujer del proceso de un payaso“, “donde Jenn suba una fotico se le acaba la vida a este hombre” , “Jenn lo preparo a él para su nueva relación. De alguna manera le hizo ver todo lo que tenía que cambiar para ser un mejor hombre, no todas recibimos la misma versión”.

