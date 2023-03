La hermana de Yéferson Cossio, recientemente acaparó la atención de sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, pues a través de su perfil realizó una dinámica de preguntas y respuestas que no pasaron desapercibidas.

(Lea también: Yéferson Cossio presentó a su nueva novia y la defendió de los que la acusan de “plástica”)

En esta oportunidad, la paisa activó la opción de ‘Hazme una pregunta’ y según se leyó, los usuarios le cuestionaron por su esposo, por su hermano, aspectos de su apariencia física, entre otras cosas más.

Sin embargo, hay que recalcar que uno de los interrogantes que más llamó la atención fue cuando un internauta le preguntó a la creadora de contenido por Jenn Muriel, exnovia de Yéferson.

(Lea también: Yeferson Cossio alardeó de sus carros y destapó que le compró uno a exjugador de Selección)

Ante esto, la antioqueña contestó que no y además, justificó su respuesta.



Por último, la joven señaló que para evitar inconvenientes o problemas prefiere mantener distancias.

“A mí no me gusta involucrarme en la vida sentimental de nadie, de hecho, nunca opino sobre sus relaciones, eso no es de mi incumbencia. No me gustan los malentendidos, suelo evitarlos mucho. Pero no me hablo con ningún ex de ninguno, ni de mis hermanos, ni de mi madre”, concluyó.