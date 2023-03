Mientras algunas figuras públicas guardan reserva en redes sociales para evitar las duras críticas, Yeferson Cossio dejó en evidencia algunos de los vehículos que tiene en su garaje.

Sobre esos automóviles, que provocaron recientemente un comentario punzante por parte del exnovio de Aída Victoria Merlano, salieron a la luz algunos detalles llamativos.

Este es el video que, de acuerdo con lo que dijo en la publicación en su cuenta personal de Instagram, era una de las peticiones más frecuentes entre sus más de 10 millones de seguidores.

Lee También

Entre las curiosidades que relató acerca de algunas de sus propiedades soltó una curiosidad en la que involucró a un reconocido futbolista que representó hace pocos años al país.

El creador de contenido, de quién hace poco se hizo pública una foto de cómo lucía antes de ser famoso, presentó en una grabación de más de 12 minutos los detalles de varios de sus vehículos.

Cossio contó que tiene un McLaren que afirmó puede costar 2.300 millones de pesos, que tiene registrado en el municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander) y que paga de impuestos poco más de 50 millones de pesos.

No obstante, aprovechó para sacar a relucir un Corvette C7 que consideró “un poco más sencillo” frente a otros que tiene dentro de su garaje, del que tiene un recuerdo en particular.

“Este si no fue caro, no lo compre nuevo. Me valió como 380 millones [de pesos] y se lo compre a Roger Martínez, el jugador de la Selección Colombia, y no hicimos amigos. Le quería comprar una Land Rover, pero no me la vendió”, relató.