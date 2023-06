James Rodríguez se encuentra en Colombia y, mientras busca equipo, aprovecha el tiempo para hablar con los medios de comunicación; un hecho poco habitual en él.

En esta ocasión, el ’10’ colombiano conversó con Semana sobre diferentes temas como la situación política del país, su rol como padre soltero y lo que piensa de su ex Daniela Ospina.

Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención en la entrevista fue su opinión sobre el divorcio de Shakira y Gerard Piqué, pues hizo énfasis en que ventilaron muchos detalles dela intimidad.

Rodríguez Rubio comenzó su opinión dejando claro que “Shakira ha dejado el nombre de Colombia en alto”. No obstante, manifestó su desacuerdo con las canciones contra Gerard Piqué, sobre todo, teniendo hijos de por medio.

“Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho… Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Al final cada uno hace lo que quiere”, señaló.