La canción que ya cuenta con más de 607 millones de reproducciones en YouTube fue la encargada de ponerle el sabor latino a la premiación que condecora a los mejores exponentes de la música anglo.

Incluso, hubo un momento especial, que fue la salida a tarima del colombiano, que dejó a un hombre del público literalmente con la boca abierta, momento que causó gracia entre de los espectadores.

Además, varios tuiteros destacaron la presentación del reguetonero, mostrándose orgullosos de que sea latino y que porte con orgullo la bandera de Colombia.

Aquí, algunos de los tuits en donde se destacan los de varias enamoradas de Balvin:

MARICAAAAA "EL ACENTO DE LAS COLOMBIANAS" TEMAZOOO JUEPUTAAAA, J BALVIN TE DOY TODO #AMAs

veía a J. Balvin desde que salia en las propagandas de Alcatel y miren lo lejos que ha llegado 🇨🇴 #AMAs — Daniel Alarcón (@danialarcono99) October 10, 2018

MARICA QUE PUTO ORGULLO. J BALVIN ES TODO LO QUE ESTÁ BUEN EN ESTE PAÍS #AMAs #AMAsTNT pic.twitter.com/OxPdjMZzxX — Daniella Vergara (@DanieellaaV) October 10, 2018

La cara que hice cuando vi a J BALVIN en los #AMAs #AMAsTNT pic.twitter.com/A3dzmZ3b5x — Daniella Vergara (@DanieellaaV) October 10, 2018

J BALVIN es mi gusto culposo, lo siento chicos jaja I vote @Camila_Cabello for New Artist of the Year at the #AMAs⁠ ⁠⁠ — Camila Cabello (@camilacaabello_) October 10, 2018

DE COLOMBIA PAL MUNDO, J BALVIN #AMAs — burbuela🇨🇴 (@powerfullwitch) October 10, 2018

JAJAJAJA VIERON LA CARA DEL WEY DEL PÚBLICO MIENTRAS CANTABA J BALVIN? JAJAJAJAJA — Fátima.🏳️‍🌈 (@faatimiuxx) October 10, 2018