Luego de ganarse el Grammy Latino al mejor álbum de música urbana, el intérprete de éxitos como ‘Máchika’ y ‘Ambiente’ podría ahora sumar a su lista de reconocimientos el premio más codiciado en la industria de la música.

En la categoría en que figura ‘I Like It’ la competencia es con ‘The Joke’, de Brandie Carlile; el tema ‘This is America’, de Childish Gambino; ‘God’s Plan’, de Drake; ‘Shallow’, de Lady Gaga y Bradley Cooper para la cinta ‘A Star Is Born’; ‘All The Stars’, del rapero Kendrick Lamar y SZA; ‘Rockstar’, de Post Malone ft. 21 Savage; y ‘The Middle’, de Zedd, Maren Morris y Grey.

Carlos Vives, por su parte, compite en la categoría de mejor álbum pop latino contra ‘Prometo’ (Pablo Alboran), ‘Sincera’ (Claudia Brant), ‘Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2’ (Natalia Lafourcade) y ‘2:00 AM’ (Raquel Sofía).

El rapero estadounidense Kendrick Lamar lidera con ocho nominaciones las candidaturas para la 61 edición de los Grammy, unos premios en los que también será un contendiente destacado el rapero canadiense Drake gracias a sus siete menciones, anunció hoy la Academia de la Grabación.

A continuación, la lista de nominados en las principales categorías:

Álbum del año

‘Invasion of Privacy’ — Cardi B

‘By the Way, I Forgive You’ — Brandi Carlile

‘Scorpion’— Drake

‘H.E.R.’ — H.E.R.

‘Beerbongs & Bentleys’ — Post Malone

‘Dirty Computer’ — Janelle Monae

‘Golden Hour’ — Kacey Musgraves

‘Black Panther: The Album’ — Featuring Kendrick Lamar

Grabación del año

‘I Like It’— Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

‘The Joke’— Brandi Carlile

‘This is America’ — Childish Gambino

‘God’s Plan’ — Drake

‘Shallow’ — Lady Gaga and Bradley Cooper

‘All The Stars’ — Kendrick Lamar and SZA

“Rockstar”— Post Malone feat. 21 Savage

‘The Middle’ — Zedd, Maren Morris and Grey

Canción del año

‘All The Stars’ — Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith and Solana Rowe

‘Boo’d Up’ — Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai, and Dijon McFarlane

‘God’s Plan’ — Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels and Noah Shebib.

‘In My Blood’ — Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes and Geoffrey Warburton

‘The Joke’ — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth and Tim Hanseroth

‘The Middle’ — Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha and Anton Zaslavski

‘Shallow’ — Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando and Andrew Wyatt

‘This Is America’ — Donald Glover and Ludwig Göransson

Mejor nuevo artista

Chloe x Halle

Luke Combs

Greta Van Fleet

H.E.R.

Dua Lipa

Margo Price

Bebe Rexha

Jorja Smith

Mejor álbum country

‘Unapologetically’ — Kelsea Ballerini

‘Port Saint Joe’ — Brothers Osborne

‘Girl Going Nowhere’ — Ashley McBryde

‘Golden Hour’ — Kacey Musgraves

‘Volume 2’ — Chris Stapleton

Mejor álbum vocal pop

‘Camila’ — Camila Cabello

‘Meaning Of Life’ — Kelly Clarkson

‘Sweetener’ — Ariana Grande

‘Shawn Mendes’ — Shawn Mendes

‘Beautiful Trauma’ — P!nk

‘Reputation’ — Taylor Swift

Mejor actuación pop en solitario

‘Colors’ — Beck

‘Havana (Live)’ — Camila Cabello

‘God Is A Woman’ — Ariana Grande

‘Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)’ — Lady Gaga

‘Better Now’ — Post Malone

Mejor álbum de rap

‘Invasion Of Privacy’ — Cardi B

‘Swimming’ — Mac Miller

‘Victory Lap’ — Nipsey Hussle

‘Daytona’ — Pusha T

‘Astroworld’ — Travis Scott

Mejor álbum de R&B

‘Sex & Cigarettes’ – Toni Braxton

‘Good Thing’ – Leon Bridges

‘Honestly’ – Lalah Hathaway

‘H.E.R.’ – H.E.R.

‘Gumbo Unplugged (Live)’ – PJ Morton

Mejor canción de rock

‘Black Smoke Rising’ — Jacob Thomas Kiszka, Joshua Michael Kiszka, Samuel Francis Kiszka & Daniel Robert Wagner, songwriters (Greta Van Fleet)

‘Jumpsuit’ — Tyler Joseph, songwriter (Twenty One Pilots)

‘MANTRA’ — Jordan Fish, Matthew Kean, Lee Malia, Matthew Nicholls & Oliver Sykes, songwriters (Bring Me The Horizon)

‘Masseduction’ — Jack Antonoff & Annie Clark, songwriters (St. Vincent)

‘Rats’ — Tom Dalgety & A Ghoul Writer, songwriters (Ghost)

Mejor álbum de pop latino

‘Prometo’ — Pablo Alboran

‘Sincera’ — Claudia Brant

‘Musas (Un Homenaje Al Folclore Latinoamericano En Manos De Los Macorinos), Vol. 2’ — Natalia Lafourcade

‘2:00 AM’ — Raquel Sofía

‘Vives’ — Carlos Vives

Tras celebrar en 2018 su 60 cumpleaños en Nueva York (EE. UU.), los Grammy regresarán a Los Ángeles el próximo año con una gala que tendrá lugar el 10 de febrero en el Staples Center de la ciudad californiana.