green

“Les voy a decir una cosa y solamente la voy a decir una vez: Me estoy aliviando”, empezó explicando el cantante paisa en sus historias de Instagram, esto, solo un mes después de que les pidiera a sus fans que oraran por su salud.

Además, J Balvin sugirió que muchos de sus fanáticos no entenderían lo que significaba el hecho de que él estuviera mejor y que no estaba preparados para esa conversación, pero dejó claro con su sonrisa que el avance que tuvo fue mucho.

“Si así con cinco meses vuelto mierda funcionamos… espérense”, sentenció el intérprete de ‘Rojo’, quien hace algunos días mostró su buen humor al ‘bailar’ al ritmo del ‘Waka waka’ de Shakira.

“No voy a celebrar porque ya después se me acaba el efecto y ahí sí me jodo”, concluyó entre risas el cantante, y con esto llenó de esperanza a todos aquellos seguidores que estaban pendientes del estado de su salud mental.

Aquí, el video que grabó el artista y que fue replicado por el programa ‘Lo sé todo’ en su cuenta de Twitter:

¡Qué buena noticia! 💪🏻 @JBALVIN le contó a sus seguidores que se está aliviando 💪🏻 pic.twitter.com/l5hPstApuX — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) January 12, 2021

Parece que el pedido que hizo J Balvin para Navidad rindió frutos, pues desde hace meses no se dejaba ver tan alegre y, sobretodo, aliviado; incluso, la primera vez que aceptó que estaba pasando por una crisis de depresión, aseguró que no se mostraría como alguien ajeno a su realidad.