Después de que los rumores sobre una relación amorosa entre la talentosa cantante Kari Castillo y el maestro vallenato Iván Calderón se dispararan, decidimos preguntarles directamente sobre este tema y si actualmente están juntos.

Iván Calderón respondió con cautela: “Ay, si hay que estar enamorado, hay que ser enamorado y estar enamorado siempre. Mi corazón anda bien, en cosas sentimentales anda bien. No te voy a decir porque la buena energía suma, pero la mala también, entonces para que no se me dañen las cosas, déjemolo así más bien”.