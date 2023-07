En diálogo con el programa ‘La red’, del Canal Caracol, la cantante de música regional contó que puso en riesgo su vida, debido a la obsesión que tenía con las cirugías estéticas.

Y es que para Kari Castillo subirse de peso era un verdadero problema, pues confesó que no se aceptaba como era y siempre se veía con unos kilos de más.

“Yo me veía gorda. Me sentía mal. En ese momento comenzó mi martirio con buscar la solución para bajar de peso, pero fue un error“, dijo en un principio la cantante.

Sin embargo, lo que la artista no contempló fue que sus decisiones tomadas desde la vanidad casi la llevan a la muerte, ya que explicó que le tuvo que mentirle a su cirujano para que le hiciera una operación estética.

Castillo, de 34 años, comentó que no fue sincera con el médico y le dijo que nunca se había hecho una cirugía, sabiendo que ya había pasado por el quirófano para reducir el porcentaje de grasas.

“Cuando uno esta en ese momento ni ve ni entiende. Cuando me la hice, recuerdo ese dolor, era terrible, quedé toda morada en el cuerpo”, precisó en el medio citado.

No obstante, la mentira de la cantante se convirtió en un verdadero problema, puesto que en el momento del procedimiento el cirujano se dio cuenta que la mujer ya se había hecho una liposucción.

“Yo seguía con la mentira, cuando me hice la cirugía, despierto y veo que está muy de noche. Entra la enfermera y me dice que ya viene el doctor porque necesitaba hablar conmigo… Estaba muy molesto conmigo y me dijo: ‘Kari, esta no es la segunda cirugía que te haces, tienes más cirugías’… En el procedimiento, él entra a liparme la espalda; la cantidad de cicatrices que tenía eran tan grandes que partió la cánula”, indicó.

Y agregó: “Me dijo que no podía mentirle a un médico, y que si hubiera una lista de personas que no se pueden hacer más cirugías plásticas, me pondría a mí”.

Finalmente, la intérprete de ‘Y ahora no’ aseguró que el episodio cambió su forma de ver la vida y que gracias a ayuda de profesionales logró aceptarse como es.

“Me pude haber muerto porque pudieron haber perforado un órgano”, concluyó.