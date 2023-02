La nueva tribu ‘Espartos’ en ‘La isla de los famosos’ tuvo un cambio de suerte luego de que reasignaran sus integrantes, pues aparte de que su playa está llena de alacranes, perdieron la prueba de beneficio.

Ya superado el tema de los zancudos en las playas con el fuego, el equipo rojo ahora se tuvo que enfrentar al veneno de los alacranes, los cuales han picado a tres de su equipo.

En cámara quedó registrada una de las picadas:

Federico, Yina y Paola han sido hasta el momento los principales afectados por la presencia de estos animales en su playa; el actor es quien se encuentra en peor estado de salud.

“No siento la espalda, siento que me voy a morir pues cada vez estoy más débil, no puedo hacer más que dormir para no sentir incomodidad”, contó el actor.