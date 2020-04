green

En entrevista con Blu Radio, el músico aseguró que “afortunadamente los síntomas son leves”, por lo menos en su caso, y dijo que solicitó la prueba “más por la gente que me rodea y como una responsabilidad de trazabilidad del virus”.

“Yo tenía miedo de llamar a la Secretaría de salud y congestionar el sistema. No habría llamado si no hubiera tenido síntomas [3 o 4 días después]. Por un lado, empecé a sentir un poco de dolor de cabeza, también tenía tos y, adicional esto, supimos que estuvimos en contacto con una persona que había sido diagnosticada con el virus”, contó Villamil, para explicar por qué, a pesar de no estar sintiéndose muy mal, terminó haciéndose la prueba.

En la misma charla con la emisora, Juan Pablo reiteró que, por ahora, él es el único caso confirmado de Morat, pero que sus colegas también fueron testeados, “siguen a la espera del resultado” y en aislamiento preventivo.

Aunque Villamil empezó su cuarentena al lado de los otros integrantes, Juan Pablo Isaza, Martín Vargas y Simón Vargas, ahora está solo cumpliendo con el confinamiento: “Yo me vine a aislar en otro apartamento. Mi preocupación nunca fui yo mismo. Afortunadamente cuento con la suerte de estar en un grupo de la población que, por lo que he sentido yo, los síntomas son leves y esto no pone en riesgo directamente mi vida. Mi preocupación eran mis papás y la gente que me rodea porque, al ser los síntomas tan leves y la probabilidad de contagio tan alta, había que tener extremo cuidado con estas personas”.

Desde su aislamiento, que durará 15 días desde que se confirmó positivo para el virus, siguiendo los protocolos de la Secretaría de salud, el joven artista quiso “transmitir mucha calma” y afirmó que su “pronóstico es muy positivo”.

Y para los fans de su música, anunció que este jueves saldrá nueva canción, un que surgió en la cuarentena, y para la que los seguidores colaborarán en el video.

“[La] queremos utilizar para que la gente se involucre y no solamente oiga música nueva, sino que también nos ayude. Va a salir sin video, entonces queremos que la gente desde sus casas nos ayude a construir el video entre todos, que es una cosa bien bonita”.

Aunque este tema no es sobre la cuarentena o el coronavirus, Juan Pablo contó que sí escribieron bastantes canciones al respecto, como se puede escuchar en la entrevista completa, que compartimos a continuación: