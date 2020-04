green

Todo comenzó por una publicación en su Instagram, donde pidió una recomendación de un lugar con servicio de envíos de mercados, pues agregó: “Listo, ya entrené, ahora tengo que mercar 😒 pero no quiero salir 😭 y pedir domicilio es arriesgarme a que las frutas y verduras no lleguen como espero. A veces muy verdes, a veces muy maduras, y me gusta escoger la carne que voy a comprar. 🤦🏻‍♀️”.

Eso incomodó a algunos de sus seguidores que empezaron a criticarla y, entonces, la artista les dedicó una respuesta en sus comentarios, pero además unas historias de Instagram en las que aseguró:

“Estoy aterrada, hay gente demasiado loca. Enojados que porque yo hago ejercicio en esta situación y en esto que está pasando. Pues, ¿qué pretenden? ¿Que yo salga a defender el mundo? ¡A ver, yo no soy inmune, yo soy un ser humano común y corriente!”.

Pero ahí no paró todo, luego también les demostró a esas personas que sus comentarios negativos le daban risa, porque no fueron solo por el ejercicio, también por lo que dijo de la comida y los domicilios.

“Ay no, ríanse conmigo, yo tengo que contarles esto. Lo otro es, mucha gente diciéndome: ‘Pues, de malas, cómase el mercado como le llegue, después de esto que está pasando, usted jodiendo por eso’. ¡Perdón! O sea, ¿entonces si me llega una bolsa de mie%&#, me la tengo que comer? ¡Dios mío, tengo miedo, la gente está muy loca!”, puntualizó la famosa, mientras soltaba carcajadas.

