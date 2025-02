Lo que debía ser un procedimiento estético para mejorar su apariencia terminó en tragedia. Denisse Reyes, ‘influencer’ mexicana de 27 años, falleció el pasado 29 de enero, tres días después de haberse sometido a una liposucción en la clínica Médica San Pablo, en Chiapas.

Según reportes, la joven sufrió un infarto tras recibir un medicamento intravenoso por parte del presunto cirujano.

(Lea también: Kimberly Reyes reveló sus cirugías plásticas y negó una que muchos jurarían que sí tiene)

La noticia fue confirmada por su hermana Massiel a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “El día que me despedí de ti, te abracé y te dije ‘nos vemos en Tampico’. No quería soltarte. Te pedí que te cuidaras mucho. Me duele en el alma lo que está pasando, quisiera devolver el tiempo, pero el hubiera ya no existe”, expresó.